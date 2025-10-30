First Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Community Bancorp hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,6 Millionen USD – eine Minderung von 1,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,3 Millionen USD eingefahren.

