First Community Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Community Bancorp gab am 24.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,710 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 40,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at