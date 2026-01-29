29.01.2026 06:31:29

First Community Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Community Bancorp ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Community Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Community Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 46,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Community Bancorp 2,80 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,42 Millionen USD – eine Minderung um 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,53 Millionen USD eingefahren.

