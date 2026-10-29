First Community Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Community Bancorp äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at