First Community: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Community hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Community 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 35,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at