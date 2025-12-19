First Community Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Community Financial präsentierte in der am 17.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

First Community Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 8,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at