First Community Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Community Financial ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Community Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 10,8 Millionen USD gegenüber 8,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,740 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,19 Millionen USD – ein Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First Community Financial 33,98 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at