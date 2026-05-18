First Community Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Community Financial hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte First Community Financial einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat First Community Financial mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at