First Community präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Community hat am 17.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Community ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,81 Prozent auf 25,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at