First Community stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Community hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 34,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at