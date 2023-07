First Community vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Community präsentierte am 19.07.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,430 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Community 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 15,2 Millionen USD gegenüber 14,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at