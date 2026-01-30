First Community vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Community hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 27,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 113,86 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 103,32 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at