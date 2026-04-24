First Community zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Community hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at