First-corporation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First-corporation lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 116,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 59,88 Prozent auf 7,84 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

