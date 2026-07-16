First-corporation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First-corporation hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,33 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 157,18 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First-corporation 139,74 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,69 Prozent zurück. Hier wurden 36,42 Milliarden JPY gegenüber 43,19 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at