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16.10.2026 06:31:29
First-corporation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
First-corporation ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First-corporation die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 22,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First-corporation noch ein Gewinn pro Aktie von 23,73 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 7,19 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First-corporation 7,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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