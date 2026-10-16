First-corporation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First-corporation ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First-corporation die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 22,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First-corporation noch ein Gewinn pro Aktie von 23,73 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,19 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First-corporation 7,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at