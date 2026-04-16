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16.04.2026 06:31:29
First-corporation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
First-corporation hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat First-corporation im vergangenen Quartal 8,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First-corporation 7,54 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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