First-corporation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First-corporation hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat First-corporation im vergangenen Quartal 8,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First-corporation 7,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at