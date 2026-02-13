First Custodian Fund (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Custodian Fund (India) hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,47 Prozent auf 1,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at