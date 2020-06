First Derivatives plc beruft David Humphries zum Global Chief Operating Officer

FFirst Derivatives, ein global tätiges Software- und Beratungsunternehmen, hat David Humphries zum Chief Operating Officer berufen, der direkt an Seamus Keating berichtet, den Chief Executive Officer von First Derivatives.

Humphries wird die globale Verantwortung für das operative Geschäft von First Derivatives einschließlich der Geschäftssysteme, Methodiken, Prozesse und Kontrollen des Unternehmens haben. In dieser Funktion wird er die betriebliche Effizienz und Effektivität des Unternehmens vorantreiben, die auf dessen Strategie ausgerichtet sind, und die starken Wachstumsziele von First Derivatives unterstützen.

"Wir freuen uns, David als unseren globalen COO im Führungsteam von First Derivatives willkommen zu heißen”, sagte Seamus Keating, CEO von First Derivatives. "David verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, in denen er Wachstumsstrategien entwickelt und operationalisiert und zugleich für Effizienz und Effektivität gesorgt hat.”

David hatte mehr als dreißig Jahre lang auf den Märkten für professionelle Dienstleistungen, Software und Finanzdienstleistungen eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Betriebsorganisation und M&A inne. Bevor er zu First Derivatives wechselte, war er Finanzdirektor des Bereichs Group Transformation bei der Lloyds Banking Group. Davor arbeitete David in einer Reihe von leitenden Finanz- und Betriebsfunktionen in den Bereichen Software und Professional Services bei Logica plc und Axiom Systems Limited. Begonnen hat David seine Karriere bei Deloitte in London, wo er zehn Jahre lang in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Insolvenzverfahren tätig war.

"Es ist eine aufregende Zeit, um bei First Derivatives einzusteigen”, sagte David Humphries. "FD verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Dienstleistungen und Beratung auf den Finanzmärkten, wo das Unternehmen die Handels-, Analyse- und Überwachungsoperationen für die führenden Banken der Welt unterstützt. So konnte FD den Einsatz der Kx-Software auf andere Industriezweige wie die Automobilindustrie, die High-Tech-Fertigung, die Telekommunikation sowie die Öl - und Gasindustrie ausweiten. Es besteht noch enormes Wachstumspotenzial, wenn wir unsere Strategie weiter operationalisieren und darauf ausrichten, Unternehmen mit praktisch umsetzbaren Datenerkenntnissen dabei zu unterstützen, in ihren Branchen neue Maßstäbe zu setzen.”

Über FD

FD ist ein global tätiger Technologieanbieter, der seit mehr als 20 Jahren mit einigen der weltweit größten Finanz-, Technologie-, Automobil-, Versorgungs-, Fertigungs- und Energieinstitutionen zusammenarbeitet. Die Kx-Technologie der Gruppe, zu der auch die Zeitreihendatenbank kdb+ gehört, ist führend in den Bereichen High-Performance-/In-Memory-Computing, Streaming-Analyse und operative Informationen. Kx bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für hochvolumige, datenintensive Analysen und Anwendungen in verschiedenen Branchen. FD operiert von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum aus, zu denen auch der Hauptsitz in Newry gehört, und beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.firstderivatives.com oder auf Anfrage bei pr@firstderivatives.com.

