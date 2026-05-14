First Energy Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Energy Service hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 91,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Energy Service noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 JPY in den Büchern gestanden.

First Energy Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at