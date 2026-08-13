First Energy Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Energy Service gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 47,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das First Energy Service ein Ergebnis je Aktie von 8,02 JPY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,08 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Energy Service 4,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 56,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte First Energy Service ein EPS von 33,26 JPY je Aktie vermeldet.

First Energy Service hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 20,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 17,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at