First Farmers and Merchants Aktie
ISIN: US3201481096
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27.04.2026 13:16:39
First Farmers And Merchants Corporation Profit Rises In Q1
(RTTNews) - First Farmers and Merchants Corporation (FFMH) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $5.462 million, or $1.37 per share. This compares with $4.461 million, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, First Farmers and Merchants Corporation reported adjusted earnings of $5.482 million or $1.38 per share for the period.
First Farmers and Merchants Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.462 Mln. vs. $4.461 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $1.10 last year.
This rise in net income was primarily due to growth in net interest income and a decrease in provision expense for credit losses.
Net interest income increased to $14.8 million from $12.6 million in the first quarter of the previous year.
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