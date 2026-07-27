First Farmers and Merchants Aktie
ISIN: US3201481096
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27.07.2026 13:07:21
First Farmers And Merchants Corporation Reports Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - First Farmers and Merchants Corporation (FFMH) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $5.68 million, or $1.43 per share. This compares with $4.63 million, or $1.15 per share, last year.
Excluding items, First Farmers and Merchants Corporation reported adjusted earnings of $5.45 million or $1.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $19.04 million from $16.72 million last year.
First Farmers and Merchants Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.68 Mln. vs. $4.63 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.15 last year. -Revenue: $19.04 Mln vs. $16.72 Mln last year.
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