First Farmers and Merchants öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Farmers and Merchants äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at