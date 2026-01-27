First Farmers and Merchants präsentierte Quartalsergebnisse

First Farmers and Merchants hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat First Farmers and Merchants im vergangenen Quartal 21,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Farmers and Merchants 20,2 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 81,26 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First Farmers and Merchants 81,81 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

