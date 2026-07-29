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29.07.2026 06:31:29
First Farmers and Merchants stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Farmers and Merchants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,79 Prozent auf 21,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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