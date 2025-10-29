First Farmers and Merchants veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Farmers and Merchants hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 20,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at