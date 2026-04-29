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29.04.2026 06:31:29
First Farmers and Merchants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
First Farmers and Merchants hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat First Farmers and Merchants 20,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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