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08.05.2026 06:31:29
First Farmers Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Farmers Financial hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Farmers Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Farmers Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,1 Millionen USD im Vergleich zu 51,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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