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16.11.2026 06:31:29
First Farmers Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
First Farmers Financial gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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