First Financial Holdings Aktie

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WKN: 897084 / ISIN: US3202391062

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06.11.2026 22:00:16

First Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, First Financial (NASDAQ:FFBC) announced record quarterly revenue driven by expanding fee streams and high interest margins. For long-term shareholders, the bank's ability to generate steady non-interest income provides an important balance against shifting interest rates.

Three takeaways from management's comments show how the business is building long-term value.

First Financial generates revenue from loan interest and fee-based services like wealth management or foreign exchange. Non-interest income reached $77.6 million during the quarter, which gives the bank reliable revenue that doesn't depend on lending volume.

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