First Financial Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Financial Bancorp hat am 26.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Financial Bancorp ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,14 Prozent auf 195,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 214,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at