First Financial Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Financial Bancorp äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 330,1 Millionen USD gegenüber 321,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,66 USD beziffert, während im Vorjahr 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat First Financial Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at