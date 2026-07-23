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23.07.2026 06:31:29
First Financial Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
First Financial Bancorp lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,73 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als First Financial Bancorp mit 0,730 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz wurden 354,7 Millionen USD gegenüber 314,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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