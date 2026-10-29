First Financial Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Financial Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 367,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 323,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at