First Financial Bankshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Financial Bankshares stellte am 21.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 124,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Financial Bankshares 130,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at