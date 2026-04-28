First Financial Aktie
WKN: 923508 / ISIN: US3202181000
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28.04.2026 15:41:24
First Financial Corporation Announces Rise In Q1 Income
(RTTNews) - First Financial Corporation (THFF) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.80 million, or $1.67 per share. This compares with $18.41 million, or $1.55 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $77.95 million from $73.03 million last year.
First Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.80 Mln. vs. $18.41 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.55 last year. -Revenue: $77.95 Mln vs. $73.03 Mln last year.
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