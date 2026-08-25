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25.08.2026 06:31:29
First Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
First Financial präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 263,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 79,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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