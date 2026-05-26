First Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Financial präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 78,27 Prozent auf 305,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,41 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at