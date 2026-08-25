25.08.2026 06:31:29

First Financial legte Quartalsergebnis vor

First Financial präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,67 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 79,05 Prozent auf 8,33 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte First Financial 39,76 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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