First Financial Northwest präsentierte Quartalsergebnisse

First Financial Northwest hat am 26.10.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

First Financial Northwest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at