First Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Financial hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Financial 0,740 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 82,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at