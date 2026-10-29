First Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Financial äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,04 Prozent auf 98,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at