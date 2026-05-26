First Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Financial hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 305,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 78,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at