First Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First Financial hat am 01.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,990 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Financial 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,6 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,93 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,76 Prozent auf 185,49 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 188,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD und einen Umsatz von 188,35 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at