|
05.02.2026 06:31:28
First Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
First Financial präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,81 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 85,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,68 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 347,56 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 307,51 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.