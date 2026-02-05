First Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First Financial präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,81 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 85,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,68 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 347,56 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 307,51 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at