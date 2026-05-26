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26.05.2026 06:31:29
First Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
First Financial lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 9,66 Milliarden TWD, gegenüber 46,24 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 79,10 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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