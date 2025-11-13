First Gen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Gen hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Gen 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

First Gen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 565,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at