First Gen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Gen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

First Gen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 PHP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 32,76 Milliarden PHP gegenüber 32,52 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at