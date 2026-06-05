Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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05.06.2026 23:15:00
First Google, now Meta? Big Tech may increasingly sell stock to bankroll $820 billion AI boom.
Stock investors may not love it — but bond investors already heavily engaged in funding the AI buildout are pleased.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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